Kaksi ihmistä kuoli Venäjän ilmaiskun sytyttämässä tulipalossa keskiviikkona Kiovassa.
Venäjän puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkona, että sen joukot tekivät "massiivisen iskun" eri kohteisiin Kiovassa ja muilla Ukrainan alueilla.
Se ilmoitti myös iskeneensä satamarakenteisiin Odessan alueella sekä merialuksiin, joita käytetään Ukrainan asevoimien eduksi.
Reutersin mukaan kaksi ihmistä kuoli Kiovan iskuissa. Hyökkäykset vaurioittivat myös kaupungin rakennuksia ja varastoja.
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Kaksi ruumista löydettiin, kun ilmaisku sytytti tulipalon autotalliosuuskunnassa, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko Telegramissa.
Erilliset ilmaiskut kaakkoisessa Dniprossa ovat vahingoittaneet teollisuuslaitosta, liikenneinfrastruktuuria Zaporizhzhiaan sekä kerrostaloja Kremenchukissa, kertovat alueviranomaiset Telegramissa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti tiistaina Venäjän valmistelevan massiivista iskua.