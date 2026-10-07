Yleisradion tehostettu toiminta näkyy muun muassa siten, että henkilöstön määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuosikymmenessä.
Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa kymmenessä vuodessa laskeneet 15 prosenttia, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä.
Vuosina 2014–2025 henkilöstömäärä on laskenut 17 prosenttia, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53 prosenttia, tuotantoautojen määrä 27 prosenttia ja käytössä olevat neliöt 23 prosenttia.
Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin.