Asiasta tuli useita ilmoituksia hätäkeskukseen.

Pohjanmaan poliisilaitos selvittää Vaasan Purolassa perjantaina tapahtunutta tilannetta, jossa noin 150 13–17-vuotiasta nuorta kokoontui päiväkodin alueelle.

Poliisin saamien tietojen mukaan paikalle oli suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Asiasta tehtiin poliisin mukaan myös useita ilmoituksia hätäkeskukseen.

Poliisi antoi nuorille poistumiskäskyn. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Poliisi selvittää parhaillaan tapahtumien kulkua ja sitä, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Tutkittavana on muun muassa se, miten tieto suunnitellusta tapahtumasta levisi ja millaisia kehotuksia tai viestejä siihen liittyi. Poliisi ei ota toistaiseksi kantaa mahdollisiin rikosnimikkeisiin.

Poliisi kehottaa nuoria ja huoltajia ilmoittamaan tilanteista, joissa nuorten keskuudessa suunnitellaan väkivaltaa tai levitetään siihen yllyttäviä viestejä.