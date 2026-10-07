Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin. Silti moni uskoo oman taloutensa olevan nykyistä vahvempi viiden vuoden kuluttua.
Yhä useamman suomalaisen arkea varjostavat taloushuolet, kertoo Danske Bankin tuore tutkimus.
Danske Bankin päivittäispalveluista vastaavan johtajan Heli Pieninkeroisen mukaan merkittävin huolien taustatekijä on vaikeus sovittaa arjen tulot ja menot yhteen.
– Toinen asia on se, ettei arjen yllättäviin menoihin ole varauduttu riittävästi.
Tutkimuksen mukaan joka kolmas kokee tulojen ja menojen yhteensovittamisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Lähes yhtä suuri osuus kertoo murehtivansa rahojen riittävyyttä vähintään viikoittain.
Osa kyselyyn vastanneista koki myös, ettei omasta arjesta enää löydy kohteita, joista voisi säästää. Taloushuolet painottuivat naisiin ja 30–45-vuotiaisiin.
Suomalaiset pessimistisimpiä
Vaikka lyhyen aikavälin epävarmuus on suurta, pitkällä aikavälillä omaan talouteen luotetaan. Puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee, että oma talous on viiden vuoden päästä vahvempi.
Suomalaiset suhtautuvat taloudelliseen tilanteeseensa muita pohjoismaalaisia pessimistisemmin, vaikka pitkän aikavälin luottamus omaan talouteen on vahvistunut.
– Kysely osoittaa, että taloudellisen mielenrauhan tunne on Suomessa muita Pohjoismaita heikompi, vaikka se on heikentynyt kaikissa Pohjoismaissa.
Omaa taloudellista mielenrauhaa voi Pieninkeroisen mukaan kohentaa selvittämällä omat tulot ja menot sekä arvioimalla, löytyykö arjesta säästökohteita.
– Jos on mahdollista kerätä pieni puskuri arkeen, se helpottaa yllättävissä tilanteissa.
– Kaikki eivät pysty säästämään isoja summia, mutta pienilläkin askelilla voi vahvistaa omaa mielenrauhaa, hän lisää.