Kansanedustajilta on tullut kriittistä palautetta tiedonkulusta epäiltyjen tunkeutumistapausten yhteydessä, myöntää eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen.

Eduskunnan kokonaisturvallisuuden koordinaatioryhmä kokoontuu huomenna keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista sekä kansanedustajien turvallisuusjärjestelyistä.

Kokouksen vahvistaa eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen. Hän korostaa, että varsinaisten epäiltyjen tunkeutumisten selvittäminen, ja niistä tiedottaminen on esiselvityksen aloittaneen poliisin vastuulla.

– Me täällä eduskunnan päässä pohdimme ja arvioimme totta kai, antaako tämä tilanne aihetta joihinkin välittömiin turvallisuusjärjestelyihin ja toisaalta pidemmän aikavälin toimenpiteisiin. Mitä ne voisivat olla, niin niiden sisältö on salassa pidettävää tietoa, kuten jokainen varmasti ymmärtää, Toivonen sanoo.

Kokonaisturvallisuuden koordinaatioryhmän puheenjohtaja on varapuhemies Paula Risikko, ja ryhmässä on edustus kaikista eduskuntaryhmistä.

Eduskunnassa on ryhdytty toimiin kansanedustajien turvallisuuden parantamiseksi sen jälkeen, kun viime viikolla kerrottiin epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin.

Eduskunta on muun muassa ohjeistanut kansanedustajia varmistamaan, että mahdolliset sisäänkäynnit on lähtiessä suljettu, turvalukko on käytössä ja mahdollinen kodin turvajärjestelmä aktivoitu.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi viime viikolla MTV Uutisille, että kansanedustajien turvallisuuden vahvistaminen on pitkälti eduskunnan käsissä, ja että asiaan tulee tarttua nopeasti.

– Se tarkoittaa erilaisia turvajärjestelyjä, joita kansanedustajien asuntoihin tai koteihin voidaan asentaa, Orpo kommentoi.

Risikko kertoi viime viikolla MTV Uutisille, että esimerkiksi turvateknologiaa pitää pohtia "aivan uudella tavalla".

Tiedonkulku kirvoittanut kritiikkiä

Samalla eduskunnassa kritiikkiä on herättänyt epäillyistä tunkeutumisista tiedottaminen sekä asioiden vuotaminen ja niiden käsittely julkisuudessa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnilla kommentoi viestipalvelu X:ssä, että eduskunnassa esiintyy "laajaa tyytymättömyyttä kansanedustajien turvallisuusasioiden mediahallintaan".

Kansanedustajien turvallisuuteen kytkeytyvien asioiden johtaminen on vaikuttanut tapahtuvan julkisuuden kautta, Junnila kirjoittaa.

– Media tietenkin tekee työtään journalistisista lähtökohdista. Se on ihan ymmärrettävää. Sen sijaan kritiikki kohdistuu kokonaisturvallisuuden työryhmän puheenjohtaja Risikon tapaan vahvistaa ja käsitellä julkisuuden kautta asioita, jotka monet katsovat olevan vaiteliaisuuden piirissä. Tuon asian esiin, sillä sisäisesti palautetta ei ole otettu hyvin vastaan: vastuuta on vähätelty.

MTV Uutistet ei tavoittanut varapuhemies Paula Risikkoa kommentoimaan Junnilan lausuntoa.

MTV Uutisten tietojen mukaan kritiikkiä on kohdistunut laajemmin eduskunnan tiedottamiseen.

Ongelmaksi on koettu muun muassa se, että käytännössä osa kansanedustajista sai tiedon epäillyistä tunkeutumisista median kautta.

Tieto "akuuttia turvallisuusuhkaa" koskevasta kokouksesta vuoti alun perin julkisuuteen toissa viikolla. Varapuhemies Risikko ja turvallisuusjohtaja Toivonen vahvistivat kokouksen pidetyn, muttta eivät kertoneet sen aihetta tarkemmin. MTV Uutisten tietojen mukaan myöskään kaikki kansanedustajat eivät saaneet tietoa siitä, millaista turvallisuusuhkaa kokouksessa oli käsitelty.

Viime tiistaina julkisuuteen vuoti tieto siitä, että kokouksen aiheena olivat epäillyt tunkeutumiset. Torstaina IS kertoi ennen puhemiehistön virallista tiedotustilaisuutta, että joidenkin kansanedustajien kodeissa on jo epäillysti käyty.

Pääministeri Orpo myönsi lauantaina kokoomuksen puoluevaltuuston yhteydessä, että epäiltyjen tunkeutumisten tiedottaminen on ollut haaste. Orpolta kysyttiin, miten tapaus pääministerin mielestä meni "eduskunnan koneistossa".

– Ymmärrän sen nyt, kun olen itse perehtynyt hyvin huolella tapahtuneeseen, että koko vyyhti alkoi purkautua, ja tulla eduskunnan turvajohdon tietoon viime viikon lopulla. Ja ne palaset loksahtelivat. Siinä suhteessa tiedottaminen on ollut haaste.

– En sano, että parantamisen varaa, koska tiedän, että he ovat hoitaneet sitä erittäin vaikeassa tilanteessa, Orpo kommentoi.

Toivonen myöntää, että kansanedustajilta ja eduskuntaryhmiltä on tullut kriittistä palautetta tiedonkulusta.

Palaute on otettu vastaan, mutta vasta myöhemmin on aika pohtia, olisiko esimerkiksi tiedottamisessa voitu tehdä jotain toisin, Toivonen sanoo.

– Palaute tullaan käsittelemään ja oppi otetaan, mutta nyt ei ole vielä sen aika. Ja päätöksiä tehdään aina sen hetkisen tiedon varassa. Tiedämme jo nyt enemmän kuin viime viikolla. Työtä tehdään koko ajan, ja tällä hetkellä eduskunta keskittyy akuutin tilanteen hoitamiseen sekä työrauhan palauttamiseen. Nyt on tärkeää säilyttää maltti, ja odottaa poliisitutkinnan tuloksia ennen kuin vedetään johtopäätöksiä, Toivonen sanoo.