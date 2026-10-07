Maastohiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa avata kauden odotettua aiemmin.

Niskanen kertoi asiasta mediatilaisuudessaan ja väläytti mahdollisuutta aloittaa kausi jo Vuokatissa, jossa järjestetään Suomen cupin kilpailut loka-marraskuun taitteessa.

Niskanen on aloittanut kauden aiemmin huippu-urallaan aina Oloksella tai Rukan maailmancupissa myöhemmin marraskuussa.



Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Niskanen kävi toukokuussa luomitarkastuksessa, ja jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto.

Niskanen totesi etäyhteydellä järjestetyssä mediatilaisuudessa keskiviikkona, että hän halusi viime viikonloppuna kertoa ihosyövästä välttyäkseen suuremmilta spekulaatioilta siitä, miksi hän ei ollut leirityksessä mukana.

– Tällä hetkellä ei ole mitään kummempaa. Ihan luottavaisin mielin olen avaamassa kautta, Niskanen kertoi.

Heinäkuusta lähtien Niskanen on päässyt kunnolla harjoittelun makuun ja palaa maajoukkuetoimintaan suunnitelmien mukaan marraskuussa Oloksella.

– Suunta on eteenpäin. Tässä mennään normaalisti kohti lumia, ja kaikki on tällä hetkellä hyvin. Harjoitukset ovat menneet hyvin. Ja mitä tuossa olen kovempia kontrolleja tehnyt, niin olen luottavainen siihen, että pystyn avaamaan kauden ihan hyvällä tasolla, Niskanen summasi.