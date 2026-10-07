Valtiovarainministeriö haluaa nostaa eläkeikää ja vähentää kuntien määrää.
Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa 70 ikävuoteen ja kotihoidontuen poistoa.
Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja.
Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
Juttuun lisätty 7.10 kello 9.54, mihin ikään eläkeikää halutaan nostaa.