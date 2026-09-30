21-vuotiasta miestä epäillään kuudesta seksuaalirikoksesta.
Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa valmiiksi Turussa tapahtuneen seksuaalirikossarjan esitutkinnan.
Poliisin mukaan esitutkinnassa ilmeni vielä kuudes epäilty seksuaalirikos, joka on tapahtunut Turussa joulukuun ja elokuun välisenä aikana.
Elokuussa poliisi kertoi epäilevänsä teoista 21-vuotiasta miestä viidestä seksuaalirikoksesta.
Kaikki epäillyt teot kohdistuivat sattumalta valikoituihin naisiin, jotka ovat olleet iältään 20–50-vuotiaita.
Mies on edelleen vangittuna.