Syytteen käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
Syyttäjän mukaan entinen pokeriammattilainen Jens Kyllönen ja toinen mies ovat tarjonneet sijoituspalveluita ilman toimilupaa.
Miehiä syytetään sijoituspalvelurikoksesta, joka on tehty lokakuun 2022 ja seuraavan vuoden elokuun välillä. Syytteen käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
STT kertoo Kyllösen nimen, koska hän on tullut tunnetuksi pokeriuransa kautta ja syyte liittyy sijoitustoimintaan.
Miehet olivat päättävässä asemassa yhtiössä, jonka puolesta he toimivat. He kiistävät syytteen.