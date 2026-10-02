Pääministeri Petteri Orpo pitää ilmeisenä, että joidenkin kansanedustajien kodeissa on käyty, eikä julkitulleissa tiedoissa ole kyse vain ylireagoinnista.

On selvää, että joiden kansanedustajien kodeissa on käyty, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) MTV Uutisille.

– Tapauksia on tosiaan aivan liikaa. Puhutaan kuitenkin kymmenistä. Se, että kansanedustajien kodeissa on selvästi käyty, on erittäin vakava paikka. Ollaan suoraan demokratian ytimessä.

Eilen torstaina eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko kertoivat kuulleensa viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyksiä siitä, että heidän asunnoissaan oli käyty heidän poissaollessaan. Poliisi on aloittanut tapauksista esiselvityksen.

Eilen puhemies Halla-aho korosti, että kyse on vasta epäilyistä.

Onko nyt siis selvää, että joidenkin kodeissa on käyty, pääministeri Orpo.

– Näitä on niin paljon. On hyvinkin ilmeistä, että joidenkin kodeissa on käyty. Mutta siksi on tärkeä antaa nyt poliisille ja viranomaisille työrauha suomalaiseen tapaan, nämä käydään jokainen hyvin huolellisesti läpi, jotta saadaan varmuus, kuinka paljon tapauksia on, minkä tyyppisiä ja kuinka laajaa tämä on olllut.

Orpon mukaan on viitteitä siitä, ettei kyse ole esimerkiksi ylitulkinnasta tai väärinymmärryksistä.

– Aina pitää jättää sillekin mahdollisuus, mutta tässä on niin paljon asioita, jotka viittaavat siihen, että kodeissa on käyty. Mutta laajuus ja taustat pitää selvittää.

Orpo sai tänään aamulla katsauksen tilanteeseen vastuuviranomaisilta.

– Tämä ei ole pelkästään kansanedustajien kysymys, vaan mitä suurimmissa määrin myös kansallisen turvallisuuden kysymys, Orpo sanoo.

Orpon mukaan tapauksia on havaittu myös muualla kuin Helsingissä. Orpon mukaan eduskunnassa on ryhdytty toimiin kansanedustajien ja heidän kotiensa turvallisuuden vahvistamiseksi.

– Se tarkoittaa erilaisia turvajärjestelyjä, joita kansanedustajien asuntoihin tai koteihin voidaan asentaa. Tämä on eduskunnan käsissä. Mutta nopeasti pitää asiaan tarttua.

Orpo kommentoi jo torstaina, että on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista.

– On sellaisia tunnusmerkkjejä, jotka viittaavat joihinkin toimintatapoihin. Kyse olisi silloin erittäin vakavasta kysymyksestä, jos näin olisi, ja myös suuri muutos siihen, millaiseen toimintaan olemme tottuneet. Siksi viranomaisten huolellinen työ pitää nyt tehdä.

Pidättekö mahdollisena, että Venäjä olisi tapausten taustalla?

– En halua tähän spekulaatioon lähteä. Tehdään huolellinen työ, ja katsotaan, mistä tässä on kyse. Joka tapauksessa kuka tahansa onkin, ja mihin pyrkii tällä vaikuttamisella, niin me suomalaiset vain yhdistymme ja sisuunnumme.

Orpon mukaan hän ei ole itse havainnut mitään epäilyttävää omassa kodissaan.

Tavallisten suomalaisten ei myöskään tarvitse arjessaan olla huolissaan, Orpo sanoo.

– Kehotan kaikkia malttiin ja rauhallisuuteen. Meitä ei niin vain horjuteta ja toiseksi, on hyvä ensin selvittää, mistä on kyse.