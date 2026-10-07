Jussi Markkanen on jättänyt tehtävänsä SM-liigan urheilujohtajana reilun kolmen kauden jälkeen, tiedottaa Liiga verkkosivuillaan.
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Markkanen eroaa tehtävästään välittömästi. Hän kuitenkin jatkaa Liigan toimiston apuna urheiluasioiden taustalla, kunnes seuraaja on valittu.
– Nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä tilassa, ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä, Markkanen sanoo.
Kunnes uusi urheilujohtaja on valittu, hoitaa tehtävää toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen muun johtoryhmän avustamana.
Liiga tiedottaa asiasta erikseen, kun urheilujohtajan avoin haku aukeaa. Pulkkinen sanoo, että tavoitteena on löytää uusi urheilujohtaja vuodenvaihteen jälkeen.
Taustalla erikoinen sekaannus
Liigan tiedotteessa ei oteta kantaa, liityykö Markkasen lähtö lokakuun alussa julkistettuihin, äkillisiin ottelusiirtoihin.
Liiga tiedotti 2. lokakuuta kuudesta ottelusiirrosta lokakuun ajalle. Niistä viisi tehtiin jääkiekon Mestarien liiga CHL:stä johtuen.
SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen pyysi tuolloin anteeksi sekaannuksen aiheuttamaa harmia.