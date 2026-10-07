– Nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä tilassa, ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä, Markkanen sanoo.

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– Pahoittelemme seuroille ja kannattajille tästä syntyvää harmia, varsinkin kun varoitusaika on näin lyhyt. ​On ilman muuta avoimesti ja suoraan sanottava, että minun olisi otteluohjelman vastuuhenkilönä pitänyt varmistaa asia paremmin, Markkanen totesi.