Tietosuojavaltuutettu uhkaa Plastic Surgery Centeriä jopa miljoonien eurojen sakkomaksulla tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä.
Tilanne liittyy klinikalla hoidettavana käyneeseen potilaaseen, joka on jopa kymmenen vuoden ajan yrittänyt saada tutustua tietoihinsa. Klinikka ei ole kuitenkaan toteuttanut pyyntöä. Asiasta uutisoi Yle.
Ylen MOT:n näkemien asiakirjojen perusteella Plastic Surgery Center on vältellyt vastuutaan potilastietojen lähettämisessä hyvinkin sitkeästi.
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Ylen mukaan klinikan toimitusjohtaja Karl Johan Svedjeholm kielsi potilaan koskaan edes olleen Plastic Surgery Center Helsinki Oy:ssä hoidettavana tietosuojavaltuutetun pyydettyä asiasta selvitystä. Tietosuojavaltuutetun tiedossa oli kuitenkin, että klinikka on itsekin aiemmin myöntänyt potilaan saaneen hoitoa yrityksessä.
Ylen mukaan viranomaisella on ollut useita muitakin tapauksia, joissa Plastic Surgery Centeriltä on ollut vaikeuksia saada potilastietoja.
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Myös Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on kiinnittänyt huomiota potilastietojen arveluttavaan käsittelyyn klinikalla Olivia Oraksen kuoleman jälkeen laaditussa tarkastusraportissa.
LVV:n mukaan paperisia potilastietoja säilytetään Helsingin klinikalla lukitsemattomissa kaapeissa ja laatikoissa ulkopuolisten saatavilla.