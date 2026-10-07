Salatut elämät -sarjan juonipaljastukset on julkaistu.
Salatut elämät -sarja jatkuu jälleen jännittävin juonikuvion. Kari saa lohtua Sallalta, joka jättää Tukun isänsä luokse yöksi.
Uupunut Sampo ei saa unta väsymyksestään huolimatta. Aamulla Sampoa huimaa, minkä seurauksena hän kaatuu majatalon portaat alas.
Aslan usuttaa Kaspiania auttamaan kaupasta Danielalle painavaa pakettia hakemaan tullutta Sandraa. Kaksikko unohtaa paketin raitiovaunupysäkille.
Karin kauniit sanat saavat Sallan lohduttamaan miestä, ja pari ajautuu seksiin. Kari on toiveikas sen suhteen, että Salla muuttaa takaisin kotiin.
Iiro kertoo, että Sampon oireet voivat myös olla huolestuttavia.
Jiri hämmästyy, kun saa Dahlialta tukea Kristianin nimittelyn suhteen. Kristian puolestaan hämmästyy, kun Jiri pyytää häneltä anteeksi.