Kansanedustajien kotien turvallisuutta aiotaan parantaa, eduskunnan varapuhemies Paula Risikko kertoo MTV Uutisille.

Eduskunta selvittää, millaisia teknisiä ratkaisuja tullaan tekemään valvonnan parantamiseksi kansanedustajien kodeissa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) kertoo MTV Uutisille, että yksittäisiä epäilyksiä koteihin tunkeutumisesta on ollut myös muualla Suomessa kuin Helsingin seudulla.

Paula Risikko on eduskunnan varapuhemiehen lisäksi myös kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja. Hän kertoo MTV:lle, että eduskunnassa selvitetään parhaillaan, kuinka kansanedustajien koteja voidaan turvata parhaiten.

– Tietysti nämä tapaukset tuovat nyt esille sen, että meidän pitää myös tätä turvateknologiaa pohtia aivan uudella tavalla ja myös suojata sitten toisella tavalla. Nämä selkiytyvät nyt ihan lähiaikoina, sanoo Risikko.

– Me katsomme juuri sitä nyt, että mikä on se arsenaali, millä mennään tulevaisuudessa. Tärkeää on nyt se, että turvallisuuden tunne saadaan. Sillä on suuri merkitys myös työssä jaksamisessa koko eduskunnan väellä, painottaa Risikko.

Miten nopeasti aiotaan saada joitain teknisiä laitteita kansanedustajien koteihin?

– Se selviää tässä ihan lähiviikkoina ja ensi viikolla varmasti ollaan jo viisaampia.

Risikko muistuttaa, että kansanedustajien kannattaisi myös itse huolehtia turvallisuudestaan. Eduskunnan kahvilassa pari kansanedustajaa kertoo, että heillä ei ole edes turvalukkoa kakkoskodissaan pääkaupunkiseudulla.

– Muistutamme tietysti näistä turvallisuusasioista ja kyllä me olemme antaneet varautumisohjeitakin. Kaikkia ei voi tehdä puolesta, vaan pitää myös itse olla varautunut ja tehdä niitä turvallisuustekoja itselleen ja läheisilleen, painottaa Risikko.

Tapauksia muuallakin Suomessa

Tällä hetkellä on noin parikymmentä epäilystä koteihin tunkeutumisista. Risikko arvioi, että tapauksia tulee lisää nyt kun edustajat ovat saaneet asian tietoonsa.