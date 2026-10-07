Kuusivuotinen SOK:n pääjohtaja Hannu Krook jää pian eläkkeelle.

SOK:n, eli Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, pääjohtajan tehtävää kuusi vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine.

Laineen nimityksestä päätti keskiviikkona SOK:n hallintoneuvosto.

56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.