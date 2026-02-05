Poliisi julkaisi epäiltyjen kuvan, jonka jälkeen nämä ilmoittautuivat poliisille.
Tampereella Kalevan Prismassa tapahtui 29. tammikuuta epäilty törkeä pahoinpitely. Poliisi epäilee alle 20-vuotiaiden nuorten pahoinpidelleen nelikymppisen miehen.
Poliisi pyysi aiemmassa tiedotteessaan epäiltyjä ilmoittautumaan. Koska ilmoittautumisia ei tullut, poliisi julkaisi heidän kuvansa tunnistamiseksi.
Nyt Sisä-Suomen poliisi kertoo, että teosta epäillyt ottivat itse yhteyttä poliisiin kuvan julkaisemisen jälkeen.
Poliisin mukaan epäillyllä ja uhriksi joutuneella miehellä oli ollut "suukopua" ennen epäiltyä pahoinpitelyä. Epäillyt eivät tunteneet miestä entuudestaan.