Kahta nuorukaista epäillään tapon yrityksestä.
Forssassa kahden seurueen välille tuli sanaharkkaa maanantai-iltana noin puoli yhdeksän aikoihin.
Sanaharkan jälkeen seurueet olivat lähteneet eri suuntiin, mutta kohdanneet toisensa myöhemmin Siurilankadulla.
Tällöin ainakin kaksi henkilöä oli hyökännyt toisen seurueen yhden henkilön kimppuun ja alkanut pahoinpidellä tätä.
Uhri sai vakavia vammoja.
Uhri pääsi pakenemaan läheisen Kuhalan koulun pihalle, josta hänet kuljetettiin sairaalaan.
Poliisi on ottanut kiinni 18- ja 21-vuotiaat miehet tapon yrityksestä epäiltynä.