Poliisin mukaan Hyvinkäällä on vajaan viikon sisään palanut kaksi autoa, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että Hyvinkään Jussinkadulla on tapahtunut kaksi autopaloa vajaan viikon sisällä. Toinen paloista sattui viime viikon torstaina 8. tammikuuta noin kello 22 ja toinen sunnuntaina 11. tammikuuta niin ikään noin kello 22.
Molemmat autot olivat pysäköitynä kadunvarteen Jussilankatu 13:n kohdalle.
Poliisi epäilee, että molemmat palot sytytettiin tahallisesti. Tapauksia tutkitaan vahingontekoina.
Palot saatiin sammutettua nopeasti, eikä niistä aiheutunut vahinkoa ympäristölle.
Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja ja vihjeitä molemmista paloista sähköpostiosoitteeseen: vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.