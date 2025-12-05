Hyvinkäällä on löytynyt ajoradalta vakavasti loukkaantunut nainen.

Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja torstain vastaisen yön tapahtumista Hyvinkäällä. Riihimäenkatu 61:n kohdalta ajoradalta löytyi vakavasti loukkaantunut nainen yöllä noin kahden aikaan.

Poliisin mukaan asiassa on voinut tapahtua rikos. Mahdolliset rikosnimikkeet täsmentyvät tutkinnan aikana.

Tutkinnanjohtaja Krista Vallila kertoi perjantaina STT:lle naisen olevan sairaalahoidossa ja hengenvaarassa.

Vallilan mukaan poliisilla ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta. Poliisi pyytääkin havaintoja naisesta sekä mahdollisista alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista, joilla voisi olla havaintoja tai tietoa tapahtuneesta.

Naisella on ollut tapahtuma-aikaan selässään reppu, päällään ulkoiluvaatteet ja päässään oletettavasti huppu. Havaintoja naisesta ja vihjeitä tapahtumista voi lähettää osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.