Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Hyvinkään lentokentällä tapahtui vaaratilanne lauantaina ennen yhtätoista aamupäivällä. Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että kyse on ollut helikopterilentämisen opetustilanteesta.
Komisario Ben Henriksson kertoo STT:lle, että henkilövahingoilta vältyttiin, mutta kopteri kärsi mittavia vaurioita.
Helikopterin kyydissä oli vain sitä ohjaava oppilas, joka ulkopuolella maan tasolla olleen opettajan valvonnassa oli ottanut kopterin niin sanotusti leijuntaan. Jokin meni vikaan, ja kopteri tuli alas noin 1–2 metrin korkeudelta.
Tilanteessa oli ainekset vakavammallekin onnettomuudelle, mutta Henriksson toteaa riskin olleen samaa luokkaa kuin missä tahansa liikenneonnettomuudessa.
– Aina on mahdollisuuksia, että henkilövahinkoja voi sattua, Henriksson sanoo.
Tilanne tarkastettiin päihteiden osalta, eikä niistä ollut viitteitä, Henriksson sanoo. Myös vaadittavat asiakirjat ovat tämän hetkisten tietojen mukaan olleet kunnossa.
Poliisin alustavien arvioiden mukaan onnettomuuden syynä on voinut olla esimerkiksi joko laitevika tai virhe lentotoimenpiteissä. Poliisi jatkaa onnettomuuden syyn selvittämistä, mutta asiasta ei kirjata rikosilmoitusta.