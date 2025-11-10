Viiden jälkeen -ohjelma tutustui Hyvinkään ratsastusmahdollisuuksiin sekä vieraili juhlavuottaan viettävässä Hyvinkään hevossairaalassa.

Hyvinkään hevossairaala viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Terve ja hyväkuntoinen 20–30-vuotias hevonen on harvinaisuus, mutta ei mahdottomuus, kerrotaan Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Hevossairaalassa hoidetaan jonkun verran muun muassa ortopediapotilaita. Hevosille tehdään aika paljon myös nivelpiikityksiä. Toki täällä hoidetaan kaiken tyyppisiä potilaita ja esimerkiksi sisätautien- ja hammaspuolen potilaita, kertoo Hyvinkään hevossairauksiin erikoistuva eläinlääkäri Kira Kanerva.

Vanhin tunnettu hevonen kuoli kunnioitettavassa 62 vuoden iässä. Old Billy -niminen työhevonen syntyi jo vuonna 1760 ja ehti nähdä teollisen vallankumouksen ennen kuin menehtyi vuonna 1822 Isossa-Britanniassa.

Kuukausittaiset maksut voivat nousta korkeiksi

Hyvinkään ratsastuskeskuksessa, eli Hyvinkään Heponiityn ratsastuskoululla käy innokkaita lajin harrastajia.

Aija Seisalo kertoo harrastaneensa ratsastusta jo 50 vuotta. Hän käy pari kertaa viikossa ratsastamassa.

– Kerralla menee kolmisen tuntia, eli viikossa noin kuutisen tuntia, Seisalo kertoo.

Hän ei itse omista hevosta. Hevosen omistamiseen saa Seisalon mukaan laitettua paljonkin rahaa.