Valtatie kuudella Kouvolassa on tapahtunut vakava henkilöauton ja kuorma-auton välinen turma, jonka seurauksena tieliikenne on poikki.
Henkilöauto ja kuorma-auto ovat törmänneet toisiinsa valtatie 6:lla noin seitsemän aikaan tänään aamulla.
Henkilövahingoista ei ole vielä tietoa, mutta poliisi kuvailee tiedotteessaan onnettomuutta vakavaksi.
Liikenne valtatie 6:lla Keltin ja Kauppakeskus Veturin välisellä osuudella on poikki. Osuudella sijaitsee Keltin silta, joka ei pelastuslaitoksen mukaan myöskään käytettävissä.
Tie onnettomuuspaikalla on liukas ja Pelastuslaitoksen pelastustyöt ovat kesken. Poliisi pyytää viranomaisille työskentelyrauhaa.
Poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Poliisi kertoo, että liikenne pyritään saamaan avattua liikenteelle mahdollisimman nopeasti.
Uutinen päivittyy