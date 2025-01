Poliisi julkaisi hälyttävän kuvan liikenteessä olleesta autosta: "Näetkö sinä, mitä tuulilasin toisella puolella on?"

Lapin poliisi törmäsi vaaralliseen näkyyn.

"Ei näin", toteaa Lapin poliisilaitos, joka kertoo Facebook-tilillään tavanneensa liikenteessä vuoden pimeimpänä aikana auton, joka muistutti lähinnä jäistä iglua.

– Kuva on otettu kuljettajan penkiltä. Näetkö sinä, mitä tuulilasin toisella puolella eli kuljettajan näkökentässä on? Siellä on noin metrin päässä yksi Lapin poliisilaitoksen isoimmista poliisiautoista, julkaisussa kerrotaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kuljettaja oli poliisin mukaan kertonut nähneensä eteensä alareunan aukoista.

– Jokainen voi niitä yrittää kuvasta hakea.

Kuljettaja ei parantanut asemiaan vastauksellaan, kun poliisi kysyi autoilijalta, onko tällä vielä pitkä matka kotiin. "Riippuu siitä, missä olen tällä hetkellä", tämä oli nimittäin vastannut.

– Auto oli lisäksi täysin valoton – ei valon valoa missään. Kaiken kukkuraksi kyydissä oli kuljettajan lisäksi kolme nuorta, poliisi hämmästelee.

Rangaistuksetta autoilija ei jäänyt.

– Tästä ei kuljettaja enää selvinnyt ilman seuraamuksia, vaikka olisi lausunut poliisille lorun "mörökölli minut vieköön, jos vielä...", julkaisussa vakuutetaan.

Lue myös:

Katso myös: Älä lähde liikenteeseen iglu-autolla – nappaa vinkit auton puhdistukseen lumesta

1:48

Autoliiton koulutuspäällikkö kertoo, mitä huomioida autoa lumesta puhdistettaessa.