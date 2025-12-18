Poliisi muistuttaa, että liikenteessä "kostamisella" voi olla todella ikävät seuraukset.

Äitinsä kanssa liikkeellä olleen kuskin käytös jäisellä maantiellä herätti poliisipartion huomion.

– Huomasimme partiokaverini kanssa, että tämä kuljettaja ajoi aivan edellä ajavan takapuskurissa kiinni. Oli ajanut jo aika tovin, kirjoittaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kirjoittaa Facebookissa.

Tienpinta oli niin liukas, ettei siinä melkein pystyssä pysynyt, joten Lepistö kertoo miettineensä eri vaihtoehtoja sille, mitä tilanteessa oli saattanut käydä.

– Ehkäpä autoilija, joka oli tullut tienhaarasta tämän kuljettajan eteen, oli arvioinut etäisyyden väärin ja tehnyt sen takia virheen. Ehkä liukkauden takia autoa ei saanut niin rivakasti liikkeelle… Tiedä sitä…

Autoilijan selitys oli kuitenkin jotain aivan muuta: "Mutta kun se tuli mun eteen tosta yhestä tienhaarasta ja mua alkoi ärsyttää!"