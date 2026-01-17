Lahdessa kolaroinut törmääjä pakeni paikalta ja ampui häntä seurannutta autoilijaa käsiaseella.

Poliisi on ottanut kiinni henkilöauton kuljettajan, jonka epäillään ampuneen toista autoilijaa Lahdessa torstaina.



Hämeen poliisista kerrottiin lauantaina STT:lle, että epäilty otettiin kiinni perjantai-iltana Lahden alueella. Päivystävä tutkinnanjohtaja ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa tämän tarkemmin. Hänen mukaansa poliisi kertoo asiasta lisää aikaisintaan alkuviikolla.



Poliisi julkaisi tapauksesta tiedotteen perjantaina iltapäivällä. Poliisi ei ollut vielä tuolloin tavoittanut epäiltyä ampujaa.



Tapahtumat saivat alkunsa, kun henkilöauton kuljettaja törmäsi toisen auton perään Lahden keskustan tuntumassa torstaina. Asian selvittämisen sijaan törmääjä pakeni paikalta. Peräänajon kohteena ollut autoilija lähti autollaan seuraamaan tätä.



Liikenneympyrässä epäilty vaihtoi kulkusuuntaansa ja ajoi tahallisesti häntä seuranneen auton keulaan. Tämän jälkeen epäilty ampui käsiaseella häntä seuranneen auton kuljettajaa. Laukaus ei osunut kuljettajaan, mutta vaurioitti autoa.



Tapahtumaa tutkitaan tapon yrityksenä, törkeänä ampuma-aserikoksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Lue lisää: Peräänajaja ampui kohti toista autoilijaa Lahdessa