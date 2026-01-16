Peräänajo johti ampumavälikohtaukseen Lahdessa.
Lahden Kivistönmäellä tapahtui kahden henkilöauton välinen lievä peräänajo torstaina 15. tammikuuta noin puolenpäivän aikaan. Asiasta tiedottaa Hämeen poliisilaitos.
Peräänajaja ei jäänyt paikalle selvittelemään tapahtunutta vaan poistui paikalta autollaan. Törmäyksen kohteena olleen auton kuljettaja puolestaan lähti seuraamaan pakenevaa törmäilijää autollaan.
Lähellä Kisapuistoa olevassa liikenneympyrässä pakenija vaihtoi kulkusuuntaansa ja ajoi tahallisesti jo pysähtyneen seuraajansa auton keulaan yrittäen työntää omalla autollaan seuraajansa autoa.
Tämän jälkeen pakenija nousi autostaan ja ampui käsiaseella kohti häntä seuranneen auton kuljettajaa.
Laukaus ei osunut kuljettajaan, mutta vaurioitti hänen autoaan.
Epäilty karkuteillä
Poliisi löysi ampujan käyttämän auton hieman myöhemmin hylättynä Kisakeskuksesta.
Epäiltyä ei toistaiseksi ole tavoitettu.
Tapahtumia tutkitaan muun muassa rikosnimikkeillä tapon yritys sekä törkeä ampuma-aserikos.
Tapauksen esitutkinnassa sovelletaan vuoden alussa voimaan tullutta tiukennettua ampuma-aserikoksen tunnusmerkistöä.
– Uuden tunnusmerkistön mukaan pelkästään luvattoman aseen mukana pitäminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa johtaa minimissään kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Puhumattakaan sitten sen rangaistuksen pituudesta, kun aseella ryhtyy ampumaan kohti ihmisiä, rikoskomisario Ville Hahl toteaa tiedotteessa.