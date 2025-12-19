Ennen joululomalle lähtöä on syytä tarkistaa auton renkaiden kunto.

Moni suuntaa joululomalla autolla vaikkapa sukulaisten luo. Ennen joulunviettoon lähtöä kannattaa kuitenkin varmistaa, että renkaat ovat kunnossa, muistuttaa tiedotteessa Antti Ahomäki, Continentalin talvirenkaiden Pohjoismaiden tuotevastaava.

– Talvirenkaiden käyttö talvikeleillä on tietenkin itsestään selvää, mutta urasyvyyden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos et muista, milloin viimeksi tarkistit urasyvyyden, tee se heti.

Mikä on talvirenkaiden sallittu urasyvyys?

Vaikka lain vaatima talvirenkaiden urasyvyys on 3 millimetriä, usein suositellaan renkaan vaihtoa harkita jo aiemmin.

– Urasyvyyden mittaaminen on helppoa urasyvyysmittarilla tai ohuella viivoittimella. Tämä kannattaa ottaa tavaksi ennen jokaista pitkää matka, Ahomäki sanoo tiedotteessa.

Näin tarkastat talvirenkaiden kunnon. Juttu jatkuu videon alla.

4:54 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota talvirenkaiden kuntoa arvioitaessa. Lisäksi hän esittelee erilaisia tapoja renkaan kulutuspinnan mittaamiseksi.

Oletko tarkistanut rengaspaineet?

Useamman päivän reissulle auto on usein raskaasti kuormattu, mikä lisää rasitusta ja vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin.

– Moni aliarvioi, kuinka paljon matkatavarat ja matkustajat lisäävät auton kokonaispainoa. Rengaspaineessa voi olla suuri ero tyhjän ja täyteen lastatun auton välillä. Jos auto on täynnä, paine pitää nostaa korkeammaksi, Ahomäki muistuttaa tiedotteessa.

Myös Liikenneturva muistuttaa sivuillaan, että rengaspainesuositus riippuu yleensä myös auton kuormituksesta. Niinpä paineet tulee tarkistaa, jos kuorma tai henkilömäärä selvästi poikkeaa normaalista, kuten joulureissuilla usein käy.

Jos rengaspaine on liian matala, on pito heikompi. Renkaat myös kuluvat nopeammin ja polttoaineen kulutus lisääntyy.

– Vierintävastus korostuu erityisesti sähköautoissa. Raskas kuorma ja matala rengaspaine ei ole hyvä yhdistelmä toimintamatkan kannalta, joka muutenkin lyhenee kylmällä säällä.

Oikeilla paineilla voi Ahomäen mukaan välttää ylimääräisen latauspysähdyksen matkalla vaikkapa mökille tai Lappiin.

Liikenneturvan mukaan rengaspaineet olisi syytä tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa renkaan tai ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti.

Katso myös: Näin rengaspaineet tarkistetaan

3:12 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen näyttää videolla, miten rengaspaineet tarkistetaan.

Lähteet: Continental Rengas Oy, Liikenneturva