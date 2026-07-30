Kokoomusvaltuutetun mukaan kaikkien koululaisten pitäisi opiskella suomea tai ruotsia samoilla kriteereillä. Hänen mukaansa tämä olisi mahdollista paremmalla oppimisen tuella.

Vieraskielisille oppilaille kouluissa tarjottava S2-opetus pitäisi lopettaa kokonaan, vaatii Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula.

S2 on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi, ja joiden kielitaito on puutteellinen. Helsingissä noin joka neljäs peruskoulun oppilas on vieraskielinen.

S2-oppimäärän kriteerit ovat kevyemmät kuin varsinaisessa S1-opetuksessa, jota opiskelevat äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvat.

– Kevyempiä kriteerejä ei pitäisi olla, Pajula sanoo.

– Sellaisen oppilaan, joka kulkee suomalaisen koulupolun läpi, pitää osata kieltä niin hyvin, että pääsee läpi suomi tai ruotsi äidinkielenä -opinnot. Ei siitä tarvitse arvosanaa 10 saada, mutta läpi pitää päästä. Suomessa täytyy osata suomea tai ruotsia.

Pajula toimii pääministeri Petteri Orpon (kok.) erityisavustajana, mutta hän kommentoi asiaa Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Tilalle tukiopetusta