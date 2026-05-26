Tietyömerkin nähtyään tulee autoilijan noudattaa tarkkaavaisuutta.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö muistuttaa Facebookissa yhden tietyn liikennemerkin vaikutuksista nopeusrajoituksiin.
– Tämän merkin nähtyäsi muista olla erityisen tarkkana, Lepistö vinkkaa.
Kyseessä on tietöistä varoittava A11-liikennemerkki.
– Yleensä tämän liikennemerkin yhteydessä nopeusrajoitusta kyseisellä tieosuudella on myös laskettu nopeusrajoitusliikennemerkein, Lepistö sanoo.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Poliisi kehottaakin antamaan tietyömaalla työskenteleville ihmisille työrauhan.
– Aivan varmasti myös he haluavat ehjinä kotiin ihan yhtä lailla kuin sinäkin haluat.
Lue myös: MTV testasi: Onko tässä Suomen laiminlyödyin liikennemerkki?
Lepistö kertoo partion valvoneen nopeuksia parin tunnin ajan Salossa Turku–Helsinki-moottoritiellä asfalttityömaa-alueella.