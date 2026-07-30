Ruotsin jalkapallolegendan Zlatan Ibrahimovicin bisnekset sujuvat vakaasti, vaikka trendilaji tuottaa tappiota, kirjoittaa Expressen.
Ibrahimovic on mukana padel-bisneksessä, joka tuottaa pahasti tappiota. Ruotsalaismedian mukaan lajilegendan yhtiö tuotti vuonna 2024 padel-halleilla noin 1,7 miljoonan euroa tappiota. Vuonna 2025 tappio kasvoi jo 2,5 miljoonaan euroon.
Muilla projekteilla kuitenkin sujuu. Ibrahimovicin sama yhtiö (Unknown AB) omistaa ja hallinnoi useita jalkapallotähden nimeä kantavia tuotemerkkejä ja brändejä. Konserniin kuuluu myös muita yhtiöitä.
Koko Unknown AB:n alle kuuluvan konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 10,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 9,45 miljoonaa.
Konsernin oma pääoma oli noin 52,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,8 miljoonaa enemmän kuin aiempana vuonna.