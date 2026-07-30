Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle.
Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista.
Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla.
Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin.