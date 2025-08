Missä kunnossa kesärenkaasi ovat? Tarkasta nyt nämä seikat!

Kesärenkaat ovat ajokauden aikana saattaneet kulua yllättävän paljon. Nyt onkin oikea aika tarkastaa renkaiden kunto ja uusia ne tarvittaessa ennen syksyn sadekelejä.

Kysymys: Mitä pitää huomioida auton kesärenkaiden osalta syksyn lähestyessä?

Vastaus: Koulutyön alkaminen on varma merkki syksyn lähestymisestä. Kesärengaskautta on takana jo, vaihtoajankohdasta riippuen, 3–4 kuukautta. Mikäli tuona aikana ei ole tarkastanut renkaiden kuntoa tai niiden paineita, on nyt korkea aika tehdä ne ennen syksyn sateita.

Turvasuositus vähintään 4 millimetriä

Lain vaatima kesärenkaan kulutuspinnan minimiurasyvyys on vähintään 1,6 mm. Useat rengastestit ovat kuitenkin osoittaneet, että renkaan vesiliirtoherkkyys kasvaa olennaisesti, kun sen kulutuspinta on alle neljä millimetriä. Näin ollen kannustankin uusimaan kesärenkaat viimeistään siinä vaiheessa, kun kulutuspintaa on jäljellä tuo 4 millimetriä.

Jäljellä olevan urasyvyyden voi tarkastaa helposti tätä varten tehdyillä mittareilla, joita on usein jaossa rengasliikkeissä, messuilla ja erilaisissa autotapahtumissa. Mikäli tällaista mittaria ei ole mistään sattunut saamaan, onnistuu kulutuspinnan mittaus esimerkiksi tavallisen työntömitan piikkipäällä tai jopa kahden euron kolikolla.

Kahden euron kolikon hopeanvärinen ulkokehä on neljän millin levyinen eli kun kolikon laittaa kulutuspinnan uran pohjalle ja katsoo sitä suoraan sivulta, pitäisi kolikon hopeanvärisen ulkokehän hävitä kokonaisuudessaan renkaan uraan siltä kohdalta kolikkoa, joka on rengasta vasten.

Mikäli kilometrejä on kevään ja kesän aikana kertynyt 8 000 tai enemmän, kannattaa renkaiden paikkaa tässä kohtaa vaihtaa niin, että siirtää takarenkaat eteen ja eturenkaat taakse, pyörimissuuntaa muuttamatta. Tämä on tietenkin mahdollista vain, jos kyseisen auton etu- ja takarenkaat ovat keskenään samankokoiset.

Virheelliset pyöränkulmat

Samalla, kun tarkastelee kulutuspinnan urasyvyyttä, on syytä kiinnittää huomiota myös kulumisen tasaisuuteen.

On normaalia, että vetävät renkaat kuluvat hieman enemmän keskeltä ja vapaasti pyörivät reunoilta – jos rengas sen sijaan on kulunut selvästi enemmän vain toiselta reunalta, on se merkki siitä, että auton pyöränkulmat ovat pielessä. Tämä puolestaan johtuu usein siitä, että auton alustassa on joku vika, kuten kulunut pusla tai nivel. Tällöin vika pitää ensin korjata ja sen jälkeen säätää pyöränkulmat kohdilleen, ettei uusi rengas kulu heti piloille.

Renkaan valmistusajankohta

Olennainen osa renkaan kuntoa on sen ikä.

Renkaan kyljestä löytyy DOT-merkintä, jonka lopussa on neljä numeroa ovaalin muotoisen rinkulan sisällä. Kyseiset numerot kertovat renkaan valmistusviikon ja vuoden eli merkinnän ollessa vaikka 4019, on rengas valmistettu viikolla 40 vuonna 2019.

Rengas tulisi uusia, jos sen valmistusajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta tai sitä on käytetty yli kuusi ajokautta.

Rengaspaineiden tarkastaminen

Rengaspaineet tulisi tarkastaa noin kerran kuukaudessa sekä aina silloin, kun auton kuormitusta olennaisesti muutetaan. Autonvalmistajat ovat määritelleet erikseen paineet kevyelle ja raskaalle kuormalle.

Valitettavan moni autoilija kuitenkin laiminlyö rengaspaineiden tarkastukset ajokauden aikana. Mikäli näin on päässyt käymään, on tilanne syytä korjata mahdollisimman pian. Suunnitelluilla rengaspaineilla ajettaessa rengas kestää pidempään ja auto käyttäytyy ennalta-arvattavammin – varsinkin yllättävissä liikennetilanteissa.

