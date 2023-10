Mihin perustuu kesärenkaiden kuntoon liittyvä 4 millimetrin turvasuositus? Asiantuntija selittää

Kysymys: Mihin perustuu kesärenkaiden kuntoa käsittelevän uutisoinnin yhteydessä usein mainittu 4 mm:n turvasuositus?

Vastaus: Elämme aikaa, jolloin talvirenkaita vaihdetaan alle kovalla tohinalla. Syksyn mittaan olemme muistutelleet myös kesärenkaiden kunnosta. On tärkeää, että syksyn sateissa ajettaessa renkaiden vedenläpäisykyky on hyvällä tasolla. Tällä on olennainen merkitys vesiliirron ehkäisyssä.

Kesärenkaan lain vaatima minimiurasyvyys on 1,6 mm. Asiasta uutisoitaessa säännöllisesti kuitenkin muistutetaan, että renkaan vesiliirtoherkkyys kasvaa olennaisesti kulutuspinnan urasyvyyden pudotessa alle neljään milliin. Tätä neljän millin rajaa onkin sitten ohjeistettu eräänlaisena yleispätevänä turvasuosituksena.

MTV:n toimitukseen on tullut kysely siitä, mihin tämä neljän millin turvasuositus perustuu. Kysyjä epäili, että kyseessä saattaisi olla rengasalan levittämä propaganda, jolla houkutellaan ihmisiä uusimaan renkaat ennen aikojaan. Näin autoilijoiden edunvalvontajärjestön edustajana voin kuitenkin todeta, että osaan kyllä tunnistaa kaupallisen propagandan, enkä missään tapauksessa syyllisty sen levittämiseen. Neljän millin turvasuosituksen puolesta sen sijaan puhun vahvasti.

Perusteet löytyvät testituloksista

Tämä turvasuositus perustuu useissa puolueettomissa rengastesteissä vuosien varrella saatuihin tuloksiin. Hyvänä esimerkkinä näistä toimii Moottori-lehden vuonna 2020 julkaisema testi (yksityiskohtaisemmat tulokset luettavissa Moottori-lehden painetusta numerosta 3/2020).

Kyseisessä testissä testattavana oli eri kokoisia ja merkkisiä kesärenkaita sekä kuluneina että uusina. Kuluneet renkaat eivät ole keskenään vertailukelpoisia, vaan kuluneen renkaan käyttäytymistä tulee verrata samanmerkkiseen ja -kokoiseen uuteen renkaaseen. Muun muassa näistä tuloksista on pääteltävissä, että renkaan urasyvyydellä on todellakin merkitystä Suomen olosuhteissa, etenkin silloin, kun tiellä on vettä.

Ajaessaan kuluneilla renkailla kuljettajan on kompensoitava renkaan heikentynyttä vedenläpäisykykyä alentamalla ajonopeuttaan huomattavasti. Riittävällä urasyvyydellä varustettu rengas sen sijaan antaa tiettyyn rajaan asti anteeksi kuljettajan nopeudenvalinnassa tekemiä virheitä, joita meistä jokainen tekee liikenteessä aika ajoin.

Eri merkkisissä ja kokoisissa renkaissa ja niiden ominaisuuksissa on toki keskinäisiä eroja jo uutena ja myös kuluminen vaikuttaa niihin eri tavoin. Neljän millin turvasuositus on testitulosten perusteella todettu hyväksi ja yleispäteväksi näistä eroavaisuuksista huolimatta – onhan kesärenkaiden minimiurasyvyys 1,6 milliäkin sama kaikille säädöksen piiriin kuuluville ajoneuvoille, rengaskoosta riippumatta.

Tarkasta kesärenkaiden kunto ennen varastointia

Vaikka jo monella paikkakunnalla vaihdetaan auton alle talvirenkaita, kannattaa myös kesärenkaiden kunto tarkastaa ja merkitä itselleen muistiin.

Jos kesärenkaat jäävät talven ajaksi rengashotelliin, saattaa kyseistä palvelua tarjoavasta rengasliikkeestä tulla talvikaudella soitto, jossa tarjoavat uusi kesärenkaita säilössä olevien tilalle. Tällöin on tärkeää, että itsellä on käsitys säilössä olevien renkaiden kunnosta, jotta ne tulee uusittua ennen kevään alle laittoa, mikäli tarvetta tähän oikeasti on.