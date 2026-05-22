Latvia-ottelun alkuhetket osoittivat, että Leijonat on vahvassa henkisessä tilassa, mutta joukkueen kärkipelaajilta olisi kiva nähdä vielä todellista teholeiskuntaa alkulohkossa, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin linjasi Leijonaraadissa.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Iso-Britannia perjantaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Suomi 7, Latvia 1. MM-kisoissa torstaina pelattu ottelu ei jättänyt selittelyille sijaa. Pelin alkuhetket olisivat kuitenkin voineet kipsata Leijonia. Latvia osui jo kymmenen sekunnin kohdalla kapteeni Aleksander Barkovin isosta virheestä.

– Ajattelin, että tämä voi vähän tasoittaa peliä ja laittaa Leijonia ahdinkoon, mutta ei mitään vaikutusta peliin, asiantuntija Ari Vallin perkasi Huomenta Suomen Leijonaraadissa.

– Se kertoo siitä, että joukkue on tällä hetkellä hyvässä tilassa. Suomi lähti ennakkosuosikkina peliin, Mikael Granlund tuli mukaan ja peli on luistanut kuin unelma, niin tuommoinen ei tee mitään joukkueelle, ei hätkäytä. Saman tien toiseen päähän ja verkot tötterölle. Ensimmäinen erä oli Suomen paras erä rakenteellisesti. Joukkue on vahvassa henkisessä tilassa, Vallin jatkoi.