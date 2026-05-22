Gazaan pyrkineet suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista.
Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa.
Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan.
Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.