Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.
Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000.
Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset.
Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin.