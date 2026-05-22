Nimilautakunnan käsittelyyn tuli vuonna 2025 joukko uusia, harvinaisia ja hieman erikoisiakin etunimiä, joista osan lautakunta arvioi lainmukaisiksi.

Nimilautakunta käsitteli viimekin vuonna etunimiä, joita aikuiset hakivat itselleen tai vanhemmat lapsilleen.

Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä uuden etunimen ilman nimilautakunnan käsittelyä, mutta se ei voi hylätä etunimeä ilman lausuntoa lautakunnalta. Nimilautakuntaan lähetetään lausunnolle vain sellaiset etunimet, joiden lainmukaisuudesta halutaan erikseen varmistua.

Nimilautakunnan antamalta Puolletut uudet etunimet 2025 -listalta paljastuu, millaiset nimet selvisivät lautakunnan tarkastelusta hyväksytysti.

Esimerkiksi nimet Joku, Lyko, Mamma, Rusakko, Miami ja Tornado katsottiin lainmukaisiksi.

Lue myös: Tässä olivat vuoden 2025 suosituimmat lasten nimet