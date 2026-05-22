Jääkiekon SM-liigassa pelaava Kiekko-Espoo on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Olli Aron.
Aro, 46, siirtyy tehtävään Superpesis Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Hän aloittaa espoolaisseurassa virallisesti 1. syyskuuta.
Aro seuraa toimitusjohtajana paikkansa keväällä jättänyttä Henri Sneckiä.
Hänellä on seurasta aiempaa historiaa, kun hän toimi vuosina 2016–18 Mestiksessä pelanneen Espoo Unitedin toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Mestiksen operatiivisena johtajana.
– Paluu kotikaupunkini jääkiekon ytimeen on minulle kunniatehtävä, Aro sanoo Kiekko-Espoon tiedotteessa.
– Seuralla on poikkeuksellinen pohja: maailmanluokan junioriorganisaatio, kirkas arvopohja ja hieno paluu Liigaan. Tehtäväni on rakentaa tämän päälle pysyvä ja ammattimainen menestystarina, jossa urheilullinen kunnianhimo ja kestävä liiketoiminta tukevat toisiaan.