Näyttelijä Rami Malek ja hänen tähdittämänsä elokuva saivat kahdeksan minuutin pituiset aplodit Cannesin elokuvajuhlilla. Näyttelijä liikuttui elokuvan vastaanotosta.
Näyttelijä Rami Malek liikuttui kyyneliin keskiviikkona Cannesin elokuvajuhlilla.
Hänen tähdittämänsä The Man I Love -elokuva sai kahdeksan minuutin mittaiset seisovat aplodit. Malekin kerrotaan olleen näkyvästi liikuttunut elokuvan saamasta vastaanotosta.
Kyseessä on Ira Sachsin ohjaama LGBTQ-draama, jossa Malek näyttelee AIDS-diagnoosin saanutta teatterilegendaa New Yorkissa 1980-luvulla.
Rami Malek tuli suuren yleisön tietoisuuteen edesmenneen Freddie Mercuryn roolista Bohemian Rhapsody -elokuvassa. Hän sai vuonna 2019 parhaan miespääosan Oscar-palkinnon kyseisestä roolista.