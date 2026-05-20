



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Kari Jalonen vielä Leijonien peräsimeen? Vastaa suoralla arviolla – "Huh huh"

5:19 Kari Jalonen kertoi Tapparan tekemästä aloitteesta: "Tuli sellainen fiilis siltä istumalta."

Julkaistu 20.05.2026 17:14

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Jaakko Servo jaakko.servo@mtv.fi

Voisiko Kari Jalonen valmentaa vielä Leijonia? MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Latvia torstaina klo 17.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Kari Jalonen toimi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana kausina 2014–16 ja saavutti Leijonien luotsina MM-hopeaa. Tshekin maajoukkuettakin sittemmin luotsanneen meritoituneen koutsin nimi on aika ajoin pyörinyt myös spekulaatioissa, kun viime vuosina on spekuloitu mahdollisia tulevia Leijonien päävalmentajia. Kaksivuotisella sopimuksella Tapparan päävalmentajaksi tuoreeltaan ryhtynyt Jalonen sai MTV Urheilulta kysymyksen, että kun hän palasi nyt Suomeen, näkeekö hän, että voisi olla jonain päivänä vielä Leijonienkin valmentajana. – Huh huh, kova kysymys, Jalonen tokaisi ja alkoi nauraa. – Ei varmaan tule toteutumaan, hän lisäsi.

Kari Jalonen joskus vielä Leijonien puikoissa olisi monelle suomalaiselle jääkiekon seuraajalle mieluinen yhdistelmä.

All Over Press

"Tuli sellainen fiilis siltä istumalta"

Jalonen on aiemmin luotsannut SM-liigassa TPS:ää, Kärppiä ja HIFK:ta. Nyt mestarivalmentaja palaa kotimaiseen pääsarjaan 15 vuoden tauon jälkeen ja hyppää ensimmäistä kertaa Tapparan peräsimeen.

Mikä sai lähtemään Tapparan päävalmentajaksi?

– Kyllä se on intohimo tähän valmentamiseen.

Ulkomailla Venäjällä, Tshekissä, Sveitsissä ja viimeisimmäksi Saksassa työskennellyt Jalonen puhuu paluusta Suomeen sydämenasiana.

– Silloin kun Tappara oli minuun ensimmäistä kertaa yhteyksissä ja kysyivät, onko mahdollista, että Kari Jalonen palaisi Liigaan, minulla tuli sellainen fiilis siltä istumalta, että minun on aika palata kotiin.

Tappara on ollut viime vuosina menestyksellään Suomessa miesten jääkiekon ykkösseura. Se on vienyt neljä viimeisimmistä viidestä Suomen mestaruudesta.

Kirsvesrintojen historiankin sivut ovat täynnä kovia tarinoita.

– Jos seura on voittanut 21 mestaruutta, he ovat olleet edelläkävijöitä eri aikakausilla. Erilaisilla tyyleillä ja erilaisilla peleillä on tullut mestaruuksia. Täällä on tehty hyviä asioita. On pysytty nöyränä. Se on yksi asia, kun voittaa paljon, nöyryys pitää säilyä. Jos menetät nöyryyden ja menetät työnteon, silloin tulee nopeasti noutaja, Jalonen sanoi kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Muutoksia Tapparaan

Jalonen kehuu edeltäjänsä Rikard Grönborgin tehneen Tapparassa valmennustiimeineen erittäin hyvää työtä kolme vuotta.

– On paljon puhuttu siitä muutoksesta, jonka hän toi. Se on minun mielestäni myös levinnyt tänne Liigaan.

Grönborg mukautti kirvesrintojen pelaamista suoraviivaisemmaksi ja aiempaa rohkeammaksi. Kaaos lisääntyi.

Tuleeko Tappara muuttamaan jotain asioita esimerkiksi pelitavan kanssa? Jalosen mukaan kyllä varmastikin.

– Huomenna alamme tutkia näitä. Katsomme sellaiset viisi–seitsemän peliä. Analysoimme, mitä hyviä asioita siellä on ja mitä on sellaisia asioita, joita voimme varmasti muuttaa.

Jalonen tukeutuu sanontaan, että pidetään hyvät asiat ja tuodaan niitä lisää, mitä pystytään korjaamaan.

– Minun on vaikea nyt alkaa millään tavalla kommentoimaan, mitä se sitten on.

– Mutta kyllähän Liiga näyttää sen, että tällä hetkellä joukkueen pitää liikkua hyvin, kamppailla hyvin ja ennen kaikkea puolustaa hyvin.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset Jaakko Servo MTV Uutiset

Kari Jalonen: En varmaan ole enää Leijonien valmentajana | MTV Uutiset