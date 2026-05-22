Ex-Salkkarit-näyttelijä Vivi Wahlström ja Medya Elek seurustelevat.
Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Vivi Wahlström on löytänyt rinnalleen rakkaan. Medya Elek julkaisi Tiktok-tililleen videon, jossa maistelee Wahlströmin kanssa Big mac tacoja. Videon tiimellyksessä Elek pussaa Wahlströmin poskea.
Videon kommenttikenttä täyttyi nopeasti hehkuttavista viesteistä. Ihmiset iloitsevat parin suhteen julkistusta.
Wahlström vahvisti Iltalehdelle seurustelevansa Elekin kanssa.
Elek oli kihloissa aikaisemmin missi Tiia Aallon kanssa. Pariskunta ilmoitti erostaan joulukuussa 2025.