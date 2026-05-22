Maailman suurimpien elintarvikeyhtiöiden lastenruoista on löytynyt suuria määriä mikromuovia.
Nestlén Gerberistä ja Danonen Happy Baby Organicsista on löytynyt suuria määriä mikromuovihiukkasia ja useita eri kemikaaleja ympäristöjärjestö Greenpeacen teettämissä laboratoriotesteissä.
Nestlé ja Danone kuuluvat maailman suurimpiin elintarvikeyhtiöihin.
Mikromuovit ja kemikaalit löytyivät tutkimusraportin mukaan vauvanruoista, joita myydään kertakäyttöisissä puristepusseissa.
Laboratoriossa tutkittiin kolme vauvanruokapussia kummaltakin valmistajalta. Yhdessä Gerber-pussissa oli arvioiden mukaan yhteensä yli 5 000 hiukkasta ja yhdessä Happy Baby Organics -pussissa yli 11 000 hiukkasta.
Tehdyt testit viittaavat siihen, että muovipakkaus itsessään saattaa olla mikromuovin lähde.
– Jokainen syöty annospussi altistaisi näin vauvat mahdollisesti tuhansille mikroskooppisille muovihiukkasille, Greenpeacen tiedotteessa kerrotaan.
Vakava huoli
Greenpeacen mukaan löydökset herättävät vakavaa huolta lapsiperheille markkinoiduista tuotteista.
– Vauvat voivat olla erityisen haavoittuvia tällaiselle altistumiselle nopeasti kehittyvien elinten ja ruumiinpainoon suhteutetun suuren ravinnontarpeen vuoksi, järjestö muistuttaa.