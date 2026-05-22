F1-tähti Lewis Hamilton tunnustaa itkeneensä, kun Arsenalin mestaruus jalkapallon Valioliigassa varmistui.

Ferrarilla ajava Hamilton on pitkäaikainen Arsenal-kannattaja. Hän sai juhlan aihetta, kun Arsenalin liigatitteli varmistui tiistaina Manchester Cityn jäätyä tasapeliin Bournemouthia vastaan. Sarjaa on pelaamatta vielä yksi kierros.

Mestaruus päätti Arsenalin 22 vuoden mittaisen odotuksen Valioliigassa. Hamilton kertoi Kanadan GP:n yhteydessä torstaina, että titteli herätti hänessä muistoja nuoruudestaan Stevenagessa, Lontoon pohjoispuolella.

– Minä kyynelehdin, jos olen täysin rehellinen. Muistan, kuinka pelasin jalkapalloa 5-vuotiaana Stevenagen kulmilla. Olin ainoa tummaihoinen poika alueella, ja kaikki muut kannattivat West Hamia, Tottenhamia tai Manchester Unitedia, Hamilton kertasi.

Rakkaus Arsenaliin syntyi siskon painostuksesta.

– Hän (siskoni) tökkäsi minua käteen ja sanoi, että minun pitää kannattaa Arsenalia. Nauroimme sille hiljattain.

Tyrmäsi spekulaatiot

Ensi tammikuussa 42 vuotta täyttävästä Hamiltonista on ilmestynyt myös huhuja liittyen uran päättämiseen. Toista kauttaan Ferrarilla ajava britti ei ole vielä saavuttanut kisavoittoa ikonisella punaisella autolla.