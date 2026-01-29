Janni Hussi ja Sointu Borg puhuvat Sana on vapaa -podcastissa seksuaalisesta häirinnästä.

Rallikartturi ja mediapersoona Janni Hussi kertoo hänen ja Sointu Borgin Sana on vapaa -podcastissa kokemastaan epäasiallisesta käytöksestä rallipiireissä.

– Kun olemme olleet rallissa, niin ensin sama henkilö on tullut kyselemään minulta, minkä väriset pikkuhousut minulla on jalassa, ja mikä niiden koko on. Sitten hän menee sen jälkeen kuskin puolelle kiittelemään, miten hienosti ajettu, Hussi kertoo.

Myös Sointu Borg pystyy samaistumaan tilanteeseen ja muistelee omia kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä.