Musiikkiuransa päättänyt Antti Tuisku jakoi surullisen päivityksen Instagramissa.

Antti Tuisku kertoo Instagramissa, että hänen ranskalainen vesikoiransa Viljo on kuollut.

– Viljo on saateltu tänään viimeiselle matkalle. Nyt saat juosta ihastellen auringonnousuja ihan niin paljon kuin haluat ja me nähdään vielä. Ikävä on kova, hän kirjoittaa.

Tuisku on jakanut seuraajlilleen videon, jossa on hetkiä heidän yhteisestä elämästä lähes 14 vuoden ajalta.

Reino-koiransa viime keväänä menettänyt Ellen Jokikunnas ottaa osaa Tuiskun suruun.

– Otan osaa rakas. Sydän sirpaloituu aina näistä hetkistä.

Myös muun muassa Janni Hussi, Pia Penttala sekä Julianna Jokela ovat kommentoineet Tuiskun päivitykseen.