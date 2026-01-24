Joskus tiede vie paljon aikaa. Ja joskus se vie todella paljon aikaa.

Australiassa Queenslandin yliopistossa on ollut käynnissä erikoinen laboratoriokoe jo lähes sadan vuoden ajan. Yliopisto mainostaa kokeilua maailman pisimpään jatkuneeksi laboratoriokokeeksi.

Kyseessä on niin sanottu pikitippakoe (The pitch drop experiment). Kokeen käynnisti tutkija Thomas Parnell vuonna 1927. Hän asetti suljettuun suppiloon pikeä, joka on maailman paksuinta tunnettua nestettä. Pien viskositeetin on laskettu olevan noin 100 miljardia kertaa veden viskositeettia suurempi.

Piki lojui ensin koeastiassaan kolmen vuoden ajan, kunnes Parnel leikkasi suppilon pohjan vuonna 1930. Tällöin nesteelle syntyi väylä valua pois ja varsinainen koe pääsi käyntiin.

Siitä lähtien neste on tiimalasin hiekan tavoin putoillut alas suppilosta.

Ensimmäinen pikitippa putosi irti suppilosta kahdeksan vuoden odottelun jälkeen. Tähän päivään mennessä pikiklöntistä on irronnut yhteensä yhdeksän tippaa. Viimeisin tippa irtosi vuonna 2014.

Nyt odotellaankin sitten kärsivällisesti kymmenennen tipan putoamista. Tiedesivusto Science Alert kertoo, että tutkijat uskovat tämän merkkipaalun tapahtuvan jossain vaiheessa 2020-lukua.

Kokeesta on parhaillaan käynnissä jopa suora lähetys, jota pääsee seuraamaan, mikäli haluaa nähdä kymmenennen pikitipan putoavan.

Ja jos on todella tylsää, niin ainahan voi jäädä odottamaan tipan numero 11 muodostumista ja putoamista. Siinä saakin ajan kulumaan sitten vuosikausiksi eteenpäin.

Pääset seuraamaan koetta suorana täältä.