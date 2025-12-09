



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Pitäisikö Miss Suomen luopua kruunustaan? | MTV Uutiset

kommentoimaan asiaa. Sjögren vastasi MTV:n kysymyksiin sähköpostitse.

– Miss Suomi -organisaatio on reagoinut sosiaalisessa mediassa syntyneeseen keskusteluun ja siitä aiheutuneeseen mielipahaan julkaisemalla anteeksipyynnön. Anteeksipyyntö koski hallitsevan Miss Suomen sosiaalisessa mediassa jakamaa sisältöä, jonka on koettu olleen loukkaavaa eikä organisaation arvojen mukaista. Miss Suomen julkinen rooli edellyttää aina erityistä harkintaa, ja tässä tilanteessa harkinta ei ole ollut riittävällä tasolla. Tätä kokonaisuutta pahoittelimme, Sjögren kommentoi.

Sjögren korostaa, että anteeksipyyntö on tärkeä ja välttämätön osa vastuunkantoa, mutta se ei ole vain yksittäinen toimenpide.

– Keskeistä on se, että tilanteesta opitaan ja että vastuullinen toiminta näkyy myös jatkossa käytännön tasolla. Tässä yksittäisessä tilanteessa hallitsevan Miss Suomen toiminta ei ole ollut linjassa niiden arvojen kanssa, joita Miss Suomi -organisaatio edustaa. Arvopohjamme rakentuu kunnioitukselle, vastuullisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Näitä arvoja odotamme Miss Suomen edustavan myös omalla toiminnallaan.

Asiaa käsitellään Miss Suomi -organisaatiossa perusteellisesti ja Dzafcen kanssa on käyty Sjögrenin mukaan useita vakavia ja rakentavia keskusteluita sekä ohjeistuksia ja toimintatapoja on tarkennettu entisestään.

– Lisäksi koulutusta yhdenvertaisuuteen, kulttuuriseen sensitiivisyyteen, julkisen roolin vastuullisuuteen sekä sosiaalisen median käyttöön erityisesti kansainvälisessä ympäristössä vahvistetaan edelleen. Tavoitteena on varmistaa, ettei vastaavaa enää tapahtuisi.

– Miss Suomen kanssa käydyt keskustelut ovat olleet tiiviitä, vakavia ja rakentavia. Niissä on käsitelty tilanteen vakavuutta, siihen liittynyttä mielipahaa, julkisen roolin mukanaan tuomaa erityistä vastuuta sekä sitä, miten tilanteesta edetään eteenpäin oppien ja vastuullisesti. Halliseva Miss Suomi ymmärtää tilanteen vakavuuden ja on ottanut asian vakavasti.

Sosiaalisessa mediassa on käyty keskusteluja tai jopa vaadittu, että Miss Suomen pitäisi luopua kruunusta. Oletteko harkinneet tätä asiaa?

– Kruunun siirtyminen perintöprinsessalle on mahdollista ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa Miss Suomi rikkoo vakavasti ja toistuvasti organisaation arvoja, sopimuksia tai luottamusta. Tällaiset ratkaisut perustuvat aina huolelliseen kokonaisarvioon. Tässä tilanteessa keskiössä on ollut vastuun ottaminen, asian huolellinen käsittely sekä se, että tilanteesta opitaan ja edetään eteenpäin vastuullisesti, Sjögren vastaa.

Sarah Dzafce on hallitseva Miss Suomi.Tomi Natri /All Over Press

Kohu alkoi siitä, kun somessa alkoi levitä viime viikolla kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Muutama päivä kohukuvan leviämisen jälkeen eli juuri ennen itsenäisyyspäivää Dzafce lähti lomalle ja hän julkaisi lentokoneesta Tiktok-tililleen videon, jonka yhteyteen kirjoitti näin: ”Jengi heittää meanwhile mä Finnairin bisness luokas.” Kyseinen video on jo poistettu.

Eilen maanantaina 8. joulukuuta Dzafce otti asiaan kantaa Instagram-tilillään ja pyysi anteeksi.

– Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla, Dzafce aloittaa kirjoituksen.

Koko tekstin pääset lukemaan tästä: Miss Suomi Sarah Dzafce pyytää anteeksi

Anteeksipyyntö-postaukseen on tullut paljon tukea, mutta se on herättänyt voimakasta kritiikkiä niin Instagramissa kuin myös keskustelupalstoilla.

– Paljon kauniita sanoja, mutta näen vain aika paljon pelkkää puhetta. Miten toi ig business class video kuvastaa tätä viestiäsi? eräs someseuraaja kirjoittaa.

– Kyseinen video on poistettu, olen pahoillani kaikille ketä tämä on loukannut, Miss Suomi vastaa kommentoijalle.

– Olet poistanut sen vasta paineen alla, kenties missiorganisaation painostuksesta. Et ole pahoillasi teoistasi, vaan siitä että "jäit kiinni", kuten rasismikohussakin. Ei yllätä, someseuraaja vastaa Miss Suomelle.

Lopulta postauksen kommentointia rajoitettiin, eikä siihen pysty enää kommentoimaan mitään. Keskustelu on kuitenkin kuumana Jodel-sovelluksessa ja osa vaatii jopa Miss Suomen kruunun ottamista pois. Myös Dzafcen Tiktok-videoon on tullut kritiikkiryöppy.

– Jaha tuliko uhkailua tittelin viemisestä kun nyt näin ääni kellossa muuttu. Ei oo kyllä aito anteeksipyyntö tämä, eräs someseuraaja kirjoittaa.