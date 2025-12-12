Sunneva Sjögren kertoi Sarah Dzafcen Miss Suomi -tehtävän päättymisestä rasismikohun seurauksena.

Miss Suomi -organisaatio piti tiedotustilaisuuden torstaina 11. joulukuuta, jossa se ilmoitti hallitsevan vuoden 2025 Miss Suomen Sarah Dzafcen menettävän kruununsa rasismikohun seurauksena.

Kilpailun toiminnanjohtaja Sunneva Sjögren päivitti someen myöhään torstaiyönä kirjoituksen. Sjögren kuvailee takanaan olevan 5 vuorokautta ja kansainväliseksi kriisiksi kasvanut tilanne.

– Olemme vastanneet päivittäin kymmeniin viesteihin ympäri maailmaa ja antaneet tänään useita haastatteluja, jotta kaikki osapuolet saisivat mahdollisimman selkeän kuvan, hän kirjoittaa.

– Haluan sanoa tämän: Päätöksiä ei ole tehty kevyesti. Ne ovat syntyneet harkinnan, asiantuntijoiden tuen ja kasvotusten käytyjen keskustelujen kautta.Tämä on ollut vaativa prosessi, mutta olemme tehneet sen niin hyvin ja vastuullisesti kuin mahdollista, kaikkia kunnioittaen.

