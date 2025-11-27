



Thaimaassa järjestetyt Miss Universum -kisat aiheuttivat tänä vuonna laajaa kohinaa. Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafce palasi keskiviikkona 26. marraskuuta Thaimaasta pitkältä Miss Universum -kisamatkalta. Dzafce kertoi Huomenta Suomen haastattelussa seuraavana päivänä kisojen olleen hänelle huikea kokemus. Mukana Dzafcen rinnalla kisoissa oli missiemo Sunneva Sjögren. – Todella ylpeästi seurasin, Sarah edusti ihan täydellisesti. Siellä oli 120 upeaa, kaunista, fiksua naista ympäri maailman, lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Sarah pääsi maailman suurimmalle lavalle esiintymään ja saamme kaikki suomalaiset olla ylpeitä. Kiitos Sarah, Sjögren totesi Huomenta Suomessa.





Miss Universum -kisat eivät sujuneet kuitenkaan ilman kohuja. Yksi puhuttavimmista tapauksista oli, kun Miss Meksiko ajautui näyttävään sanaharkkaan thaimaalaisen missiorganisaation järjestäjän kanssa.

Sjögren kertoi haastattelussa, ettei hyväksy moista lainkaan.

– Tuomitsen jyrkästi tällaisen käytöksen organisaation ihmiseltä kilpailijaa kohtaan. Naisten ääntä ei saa vaimentaa, Sjögren totesi.

– Sarah tietysti on ollut siellä paikan päällä, niin hän osaa kertoa, mitä siellä on tapahtunut, mutta se mitä livessä näin, niin missään tapauksessa ei saa kukaan kohdella toista ihmistä näin. Sehän on jo kiusaamista.

Dzafce kertoi oman näkemyksensä tapahtumista. Hänen mukaansa tapahtumat saivat alkunsa tilaisuudessa, jossa kunkin maan edustajat saivat edustusnauhansa.

Tilaisuudessa thaimaalainen Miss Universum -johtaja, liikemies Nawat Itsaragrisil piti Dzafcen mukaan "puhuttelun" misseille siitä, etteivät kaikki olleet julkaisseet sosiaalisen median tileillään Thaimaata esittelevää markkinointimateriaalia.

– Hän rupeaa siinä luettelemaan nimiä ja kysyy heti ensimmäisenä, että "Miss Meksiko, missä olet?". Fatima (Bosch) nousee seisomaan, että "täällä", ja sitten Nawat alkaa siinä todella aggressiivisesti sanoilla painostamaan häntä, että mitä ihmettä, mikset ole tehnyt näin ja näin, Dzafce kertoi tapahtumista.

Miss Meksiko Fatima Bosch kruunattiin lopulta Miss Universumiksi.

Bosch yritti Dzafcen mukaan vastata ja puolustautua toteamalla, että kyseessä saattaa olla väärinkäsitys, ja pyysi saada käydä asiaa läpi myöhemmin yksityisemmin.

– Sitten Nawat huutaa, että "vartijat". Kaikki tytöt siinä vaiheessa sanoivat, että tämä on väärin, eikä näin voi tehdä.

Miss Meksiko lähti kävelemään oma-aloitteisesti pois huoneesta, ja tässä vaiheessa suurin osa naisista oli myös noussut seisomaan ja monet totesivat, että mikäli yksi lähtee, kaikki lähtisivät.

– Siinä vaiheessa meille sanottiin, että "jos poistutte tästä huoneesta, teidät diskataan kilpailusta". Kaikki olivat ihan ihmeissään eikä kukaan tiennyt, miten reagoida.

Toinen organisaation jäsen oli Dzafcen mukaan todennut, että tilanteesta olisi hyvä pitää pieni tauko, ja kaikki voisivat käydä hieman jaloittelemassa ennen kuin tilaisuutta taas jatkettaisiin.

– Sen vuoksi sitten suurin osa, ketkä kokivat tarpeelliseksi, että nyt pitää käydä vessassa tai juomassa vettä, lähtivät pois sieltä salista. Ei periaatteessa kyseessä ollut mitään ulosmarssia, että osoitetaan mieltä, vaan ihan luvan kanssa siitä sitten lähdettiin juomaan vettä ja muuta.

Sjögren muistutti, että Miss Universum -organisaatio tuomitsi jyrkästi Itsaragrisilin toiminnan, joka pyysi itsekin myöhemmin anteeksi Miss Meksikolta.