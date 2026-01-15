Vuoden 2022 yleisurheilun Eugenen MM-kisojen pikaviestijoukkueen pronssimitalisti Reece Prescod aikoo osallistua kohuttuihin dopingkisoihin. 29-vuotias Prescod kertoi uransa lopetuksesta viime kesänä, mutta aikoo nyt tehdä paluun Enhanced Games -kisoissa.

Kohutut Enhanced Games -kisat järjestetään toukokuussa Las Vegasissa. Siellä eri maiden urheilijat kilpailevat juoksussa, uinnissa ja painonnostossa. Kisoja on markkinoitu olympialaisten vaihtoehdoksi, jossa ei ole antidopingsäännöstöä. Sekä dopingista kärynneitä että puhtaita urheilijoita on ilmoittautunut tapahtumaan.

Tuoreimpana tuli tieto, että satasen vuoden 2018 EM-hopeamitalisti ja 2022 pikaviestin MM-pronssimitalisti Reece Prescod aikoo osallistua kisoihin. Hän on kaikkien aikojen neljänneksi nopein britti satasella. Ennätys on 9,93 sekuntia. Prescodilta kysyttiin BBC:n haastattelussa, että onko hän käyttänyt tai aikooko käyttää kiellettyjä aineita.

– Ei. Olen aloittanut valmistautumisen samalla tavalla kuten yleisurheilukauteenkin, Prescod kertoi.

Enhanced Games -tapahtuma on ollut urheilujärjestöjen ja lääketieteen asiantuntijoiden kritiikin kohteena. Arvostelu perustuu siihen, että kilpailut ovat ristiriidassa urheilun perusarvojen kanssa ja että doping aiheuttaa suuria terveysriskejä.

Urheilijat eivät saa käyttää mitä tahansa valmisteita,, vaan vain Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston hyväksymiä aineita. Siinä on kuitenkin paljon aineita, jotka ovat kiellettyjä kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n listalla.